4 pour Vanzeir, 6 pour Teuma: le bulletin de l’Union après la défaite contre Bruges

5 Moris : l’international luxembourgeois n’a strictement rien eu à faire jusqu’à ce but de Vanaken où il ne peut que constater les dégâts. Il a seulement été mis à contribution à la 88e sur une frappe de Skov Olsen. Sur le second but brugeois, il n’est tout simplement plus dans ses cages. Il s’est également montré fébrile dans son passing, ce qui n’est pas dans ses habitudes.

6,5 Bager : comme lors des deux premiers matches de playoffs, il a livré une solide prestation, étant notamment sur la trajectoire d’un tir à bout portant de Vanaken après 7 minutes.