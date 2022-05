Le Concours Reine Elisabeth retrouve son public

À quelques heures du lancement de l’édition 2022 du Concours Reine Elisabeth, c’est l’effervescence. Peu à peu, les candidats de cette session, consacrée au violoncelle pour la deuxième fois, sont accueillis à Bruxelles. Et l’organisation du Concours fait face aux habituels aléas de dernière minute (test Covid désormais compris).

Sur les 152 violoncellistes ayant soumis leur candidature, 68 ont été retenus et 66 seront finalement présents, 18 femmes et 48 hommes, de 25 nationalités différentes. En tête, les USA avec 12 participants. Arrivent ensuite la Corée (10 candidats), l’Allemagne (8) et la France (7). Stéphanie Huang – qui se produira lundi soir – est quant à elle la seule candidate belge, même si dix musiciens sont issus de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, basée à Waterloo.