Alfred Schreuder heureux du succès brugeois à l’Union: «L’intérêt du Club est supérieur au mien»

Après avoir tenté (et raté) un coup de poker tactique en se privant d’Andreas Skov Olsen et en plaçant Charles De Ketelaere sur le flanc gauche, Alfred Schreuder est revenu à des fondamentaux qui se sont avérés payants en fin de match. En conférence de presse, l’entraîneur néerlandais du Club était sur la défensive malgré une évidente satisfaction.

Monsieur Schreuder, vous avez pris la tête du championnat au terme d’un match qui aurait pu basculer dans l’autre sens si Dante Vanzeir n’avait pas manqué son penalty…

En effet, ou si les Unionistes avaient marqué en première période. Le résultat d’un match se joue souvent sur des détails, le verdict d’un championnat également. On savait avant de venir ici que l’Union est une équipe costaude, bien organisée. Elle l’a encore prouvé cet après-midi mais c’est le Club qui s’est imposé au final, parce qu’on a su prendre le dessus en fin de match, grâce à nos qualités physiques et nos excellents remplaçants. On va reprendre le bus et rentrer à Bruges avec le sentiment du devoir bien accompli. Sans toutefois penser que le championnat est terminé, bien sûr.