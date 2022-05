Pour l’Union, c’est le métier qui rentre au pire moment: le coup franc de Frédéric Larsimont

La guerre des nerfs a fini par taper sur le système de l’Union. En tête de la compétition depuis le 16 octobre, le leader a craqué en vue du but.

Pour de bon ? Les pelleteuses ont si souvent creusé la tombe des illusions saint-gilloises depuis bientôt 7 mois, qu’il serait bien imprudent de prendre le résultat du choc de la 3e journée pour argent comptant. Et le considérer comme un enterrement de première classe pour Felice Mazzù et son équipe, qui ont mille fois démontré avoir de la ressource au moment où ils commençaient à se faire démonter.

En ce qui concerne la passation de pouvoirs définitive, la prudence reste donc de mise. Et il conviendra d’attendre au minimum jusqu’à mercredi, avec l’inversion de l’affiche du week-end dont on fera cette fois scintiller les lettres d’or sur l’entrée principale du stade Breydel. Le second round d’un back to back d’enfer pour un scénario où tous les… scénarios ne sont pas à exclure.