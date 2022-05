Les antiquaires belges réclament le retour d’une cellule dédiée à la police: «Nous sommes la honte de l’Europe»

Les antiquaires du Sablon souhaitent que la section « art et antiquités » de la police soit rétablie. « Je m’inscris en faux quand on dit que la Belgique est la plaque tournante du trafic », déclare le président de la corporation.

Des instructions judiciaires visant le milieu des antiquaires du Sablon, une enquête journalistique entre Bruxelles et Beyrouth dans Paris Match Belgique et des propos au vitriol de la part du SPF Economie dans le Tijd et L’Echo récemment : revoilà la Belgique pointée comme carrefour du trafic illicite de biens culturels et archéologiques. Dans ce contexte, la disparition de la cellule « art et antiquités » de la police fédérale, décidée sous le précédent gouvernement et devenue effective en début d’année, fait tache. Même le secteur la regrette, à l’image du président de la Chambre royale des antiquaires de Belgique, Patrick Mestdagh (54 ans). Entretien.