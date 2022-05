Philippe Gilbert gagne les Quatre jours de Dunkerque: «Cela fait deux ans que je galère»

« J’étais déçu hier parce que j’ai attaqué trop tôt, je voulais gagner l’étape et prendre des bonifications », a déclaré Philippe Gilbert au micro des organisateurs dimanche. « J’avais beaucoup de stress aujourd’hui parce que je n’avais pas assez d’avance. On savait qu’il y avait beaucoup de vent de côté, pas mal d’équipes ont essayé mais mais on est resté attentif. Sur les circuits locaux, c’était vraiment chaotique avec tous ces virages. C’était très compliqué, il fallait se battre tout le temps, on a fait énormément de relance mais on a fait presque tous les circuits devant, on a épargné beaucoup d’énergie. A la fin, il y a eu deux, trois chutes mais j’ai pu rester bien attentif et je surveillais un peu Benjamin Thomas et Jake Stewart. Je ne me suis pas vraiment occupé du sprint, je ne voulais pas me retrouver devant eux et me faire piéger. Je préférais être derrière eux et les surveiller ».

« Ca me fait plaisir de gagner ici parce que cela fait deux ans que je galère, avec le covid, mais aussi mes chutes et ma seconde fracture au genou qui m’a vraiment handicapé longtemps. J’ai eu des moments très difficiles ».