Le Racing retrouve les sommets

Les Bruxellois rêvaient d’un nouveau titre depuis 1941. Et, face à la Gantoise, en finale, ils ont fait preuve de caractère et de maîtrise pour émerger et couronner une saison qu’ils ont pourtant traversée en subissant certaines turbulences.

Les finales de playoffs ont été à l’image de la saison pour les Ucclois. Malmenés, secoués et parfois à la limite de la rupture, les protégés de Craif Fulton ont, à chaque fois, trouvé les ressources nécessaires pour réagir et rebondir alors qu’ils semblaient au fond du trou. Face à la Gantoise, ils ont su rester calmes mais ils ont surtout réussi à faire preuve d’efficacité pour inverser la tendance et émerger lors de deux rencontres âprement disputées. A l’image de Tanguy Cosyns, auteur d’un triplé lors de la seconde manche, et qui fêtait son troisième titre de champion (après deux sacres avec le Waterloo Ducks). « Ce titre est largement mérité même si nous avons vécu une saison extrêmement difficile avec des matchs pourris. Mais nous avons été grands lorsque les circonstances l’exigeaient. Nous avons, à chaque fois, été bons lorsque nous étions dos au mur, en tirant les leçons de certaines désillusions. Mais nous n’avons jamais paniqué et, avec nos armes, nous avons été efficaces lorsqu’il le fallait. »