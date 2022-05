L’UOPC à Auderghem: «C’est quand même plus chouette qu’Amazon»

A Auderghem, la librairie UOPC (pour Union et orientation de promotion chrétienne) fêtera ses 100 ans l’année prochaine. C’était au départ un imprimeur pour l’évêché de Bruxelles-Malines, puis un distributeur de livres chrétiens. Aujourd’hui, l’établissement a conservé sa spécificité chrétienne mais celle-ci ne fournit plus qu’un tiers de l’activité. « On s’ouvre aux autres religions, au dialogue interreligieux, aux spiritualités, à la philosophie, à la réflexion », explique le directeur Bernard Rummens. « L’UOPC est surtout devenue une librairie générale, avec la jeunesse comme grande spécialité. »