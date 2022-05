Les livres se vendent moins bien mais, jusqu’ici, la librairie se porte bien

C’est sans doute paradoxal, mais le coronavirus a fait du bien au marché du livre. En 2020 et surtout en 2021, les chiffres de vente ont explosé. Le livre était devenu une valeur refuge. Parce que, confinés qu’on était, on avait envie d’évasion et on avait le temps de s’aventurer ailleurs via les livres. Parce qu’on avait aussi besoin de réfléchir, et que les livres nous y aident. Et parce que les librairies sont restées ouvertes après une brève fermeture. La croissance du marché a atteint 15 à 20 % avec des pointes de 30 % et même davantage, selon les librairies et les genres de livres. On s’attendait donc à ce qu’une fois la pandémie derrière soi, ou presque, on retombe dans un marché normalisé. On est aujourd’hui dans cette phase.