SC Charleroi: personne n’a marqué plus que Vakoun Bayo en 2022

Raillé et largement critiqué à son arrivée au Mambourg, Vakoun Bayo a fait plus que taire les mauvaises langues ces dernières semaines. Vendredi soir face à Genk, il a d’ailleurs inscrit son troisième doublé sur les cinq derniers matches qu’il a disputés, portant son total à neuf buts marqués. Sans une intervention – justifiée – du VAR à l’ultime minute de la partie, l’attaquant ivoirien, prêté au Sporting par La Gantoise, aurait même réalisé son premier triplé pour les Zèbres.

Malheureusement pour le Sporting et lui, son dixième but carolo n’a pas été validé suite à un hors jeu préalable de Marco Ilaimaharitra, auteur de l’assist. « Ce 3-2 était libérateur, c’était un match fou, mais ce but a finalement été refusé… C’est dommage, d’autant plus qu’on a eu des occasions pour tuer le match avant, moi y compris », expliquait le double buteur carolo qui « ne lâche jamais rien », vendredi soir.