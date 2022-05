«Il est temps de revenir»: l’appel de députés ukrainiens à la diplomatie belge

Plus de 24 ambassades sont de retour. Et d’autres sont en voie de faire la même chose. Je dis à la Belgique qu’il est temps de revenir en Ukraine ». Au bout du fil depuis Kharkiv, la députée ukrainienne Mariia Mezentseva enjoint les Affaires étrangères belges à revenir au pays. Depuis le 1er mars, l’ambassade belge, qui s’était repliée à Lviv au sein de l’ambassade de France, a fermé ses portes. Alors que de nombreuses représentations ont fait le choix de rentrer en Ukraine, la Belgique n’a pas encore sauté le pas. Mezentseva confie au Soir qu’elle espère donner un coup d’accélérateur à la procédure : « Avec des collègues députés, on a préparé un courrier adressé aux Affaires étrangères belges pour appuyer leur retour. Ils peuvent s’installer à Lviv, à Kiev, peu importe ce que l’ambassade choisit. Mais il est temps qu’ils reviennent. »