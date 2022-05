Chelsea, club le plus cher de l’histoire

L’arrivée du milliardaire américain Todd Boehly, actionnaire des Los Angeles Dodgers (base-ball) et des Lakers notamment, met un terme à 19 ans de règne de Roman Abramovitch, devenu persona non grata en Grande-Bretagne pour sa proximité avec Poutine.

Bienvenue en Premier League Mr. Boehly : aussi bien cette dernière que le gouvernement britannique ont exprimé un apriori favorable à l’offre de son groupe pour le rachat de Chelsea tandis que leur aval, indispensable, devrait entériner la transaction pour la fin de ce mois. La direction londonienne avait déjà émis dans la matinée de samedi un communiqué dans ce sens, spécifiant un montant de près de 5 milliards d’€, comprenant la valeur du club (2,93 milliards €, destinés à soutenir l’Ukraine selon la volonté même d’Abramovitch dont les avoirs en Angleterre sont de toute façon gelés) et les futurs investissements (2,05 milliards €) pour l’agrandissement de Stamford Bridge (un dossier qui s’annonce compliqué), en faveur de l’Academy et de l’équipe féminine ainsi que pour la fondation de Chelsea. L’investissement initial flirtant avec les 3 milliards fait déjà de Chelsea le club le plus cher de l’histoire, tous sports confondus...