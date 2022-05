Météo: du soleil et jusqu’à 25 degrés au programme de cette semaine

Lundi, le temps sera sec et ensoleillé, selon les prévisions de l’Institut Royal Météorologique. Des nuages cumuliformes se formeront cependant dans les terres l’après-midi et, en fin de journée, des nuages d’altitude voileront progressivement le soleil sur l’ouest du pays. Il fera sensiblement plus chaud que les jours précédents, avec des maxima de 20 ou 21 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne ainsi qu’au littoral, à 24 ou 25 degrés dans le centre.

Mardi, l’IRM prévoit encore de régulières périodes ensoleillées avant le passage d’une perturbation affaiblie qui conduira à temporairement plus de nuages moyens et élevés. Il fera chaud pour la saison avec des maxima de 21 degrés en Hautes-Fagnes à 26 degrés en Campine.