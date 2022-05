«Alternatives»: Le suicide de la social-démocratie hexagonale

Notre Jean-Luc Mélenchon est formidable : il claironne qu’Emmanuel Macron, réélu président avec 59 % des suffrages exprimés, est totalement illégitime. Pourquoi ? Parce que le président n’a rassemblé – ce qui est vrai – que 39 % des inscrits. Or, que revendique-t-il hautement à l’issue de nos élections législatives : le pouvoir. Tout le pouvoir. Avec, au mieux – ce serait un triomphe –, 23 % des inscrits. (Il a d’ailleurs été élu député à Marseille avec 20 % des inscrits).

Comment compte-t-il parvenir à ce résultat ? En récupérant tout ce qui reste de la gauche et des écologistes pour en faire ses supplétifs. Ses Harkis. Ses ramasseurs, non de balles, mais de suffrages. Et, comme si le loup se targuait d’avoir fait l’union avec l’agneau qu’il dévore, de présenter cet avalement suivi de cette digestion comme un avatar du « Front populaire » qui, en 1936, porta le socialiste Léon Blum au pouvoir.