Bertrand Belin, «Tambour Vision»

Il y a d’abord, chez Bertrand Belin, cette voix, grave et élégante. Cette façon unique de jouer avec les mots ensuite, de faire naître des images libres, à nous de les imaginer, chacun à notre façon. Lui seul en connaît bien souvent le sens. Et puis il y a ces mélodies, très accessibles, délicatement déposées sur un lit électro parfumé de mellotron. Avec beaucoup d’espace pour qu’on puisse bien profiter des mots. Bertrand joue, avec humour, l’air de ne pas y toucher, retrouvant l’enfant en chacun de nous, mais émeut aussi par tant de beauté. L’être humain et ses interactions sont au centre d’une œuvre pas plus exigeante qu’une autre, à mettre entre toutes les oreilles…

Cinq7-PIAS.