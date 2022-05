Bertrand Belin: un septième album tambour battant

Depuis 2019 et la sortie de l’excellent Persona, Bertrand Belin n’a pas chômé. Il a collaboré avec les Limiñanas, sorti le recueil Vrac, a composé la musique et joué dans le film Tralala des frères Larrieu. Le mois dernier encore, on le voyait aux côtés de M, Arthur H, Jarvis Cocker et Philippe Katerine pour l’hommage rendu à Brigitte Fontaine au Printemps de Bourges : « J’ai été sollicité par Lucie Antunes et j’ai immédiatement accepté bien sûr », nous avoue-t-il avant de nous raconter comment il a vécu le confinement : « Je venais de finir la centième date d’une tournée. J’avais donc seulement prévu de me reposer un peu. La seule chose neuve pour moi a été de vivre cet événement inattendu avec tout le monde sur la planète. Voir les rues de la ville se vider est une expérience étonnante. Notre métier de musicien nous amène à être tout le temps en déplacement. Je n’étais jamais resté aussi longtemps sur place depuis au moins vingt-cinq ans. »