Tour d’Italie: «Cavendish envoie de loin, fort et longtemps»

Arnaud Démare, impuissant deuxième sur les bords du célèbre Lac Balaton et son implacable eau émeraude, y va sans circonlocution quand il résume le sprint de Mark Cavendish. « Il envoie de loin, fort et longtemps. Franchement, il n’y a pas grand-chose à faire ». Pour la dernière des trois levées hongroises de ce Tour d’Italie qui migre ce lundi vers des terres plus habituelles, Mark Cavendish a livré un sprint version missile en guise de cadeau d’adieu. Un effort lancé de loin, la tête dans le guidon, version boule de nerfs sans la moindre fissure pour signer sa seizième victoire d’étape sur la course rose, sa cinquante-troisième sur un Grand Tour, la cent soixantième d’une carrière à affoler les calculatrices. « J’ai dû lancer le sprint à trois cents mètres de la ligne car j’ai senti que Mathieu van der Poel partait. Il a fallu que je reste devant ensuite, je suis heureux d’avoir réussi à tenir pour l’emporter. Le sentiment est le même que pour ma première victoire au Giro.