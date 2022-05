Champions Playoffs: Anderlecht pourra déjà terminer le travail jeudi

Anderlecht puissance trois, dimanche, au Bosuil. Trois, comme les points en or que les Bruxellois ont engrangés chez leurs concurrents directs anversois dans la course au podium. Trois, comme la place désormais renforcée qu’ils occupent au classement et synonyme des préliminaires de la Conférence League l’été prochain. Trois, comme le nombre de passes décisives signées par Christian Kouamé et comme les buts inscrits par l’improbable Francis Amuzu. Trois, comme le nombre de matches que le Sporting disputera encore dans ce Final Four et qu’il compte bien mettre à profit pour signer d’autres succès. Une semaine après sa belle réaction signée contre Bruges (0-0), il a confirmé que la confiance était bel et bien de retour en ses rangs, lui qui n’avait plus connu la victoire en playoffs depuis le 5 mai 2019 contre le Standard.