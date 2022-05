Alcaraz, 19 ans et déjà phénoménal

On n’a pas encore eu le temps d’évoquer le (futur) passage de témoin entre le « Big 3 » et la Next Gen (Medvedev, Tsitsipas ou Zverev) qu’un nouvel ouragan vient déjà tout bousculer sur son passage ! Et ce n’est pas rien de le dire pour le jeune Espagnol qui a tout juste fêté ses 19 ans, jeudi, pour vivre une semaine phénoménale. Car Carlos (dites plutôt Carlitos ou Charlie, il préfère) Alcaraz ne rase pas encore gratis, mais il ne laisse rien derrière son passage. Son idole, à qui on le compare inévitablement (malgré un tennis très différent), Rafael Nadal ? Il l’a mangé en entrée, vendredi. Le nº1 mondial Novak Djokovic ? Il l’a dégusté en plat principal, samedi. Jamais personne n’avait battu ces deux joueurs dans un même tournoi sur terre battue. On parle tout de même du tenant du titre à Roland-Garros et de celui qui y a triomphé 13 fois ! Et en dessert, ce dimanche, le protégé de Juan-Carlos Ferrero a a avalé le pauvre Sascha Zverev comme un lézard gobe une mouche : 6-3, 6-1 en 1h04.