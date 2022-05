Nafi Thiam a craint de ne pas pouvoir disputer de grand championnat cet été

Alors qu’elle avait l’habitude de reprendre la compétition au début du mois de mai avec les interclubs, Nafi Thiam a volontairement écarté cette éventualité cette année. Elle n’a également pas encore communiqué son programme. On sait désormais pourquoi.

La double championne olympique de l’heptathlon a fait savoir ce dimanche soir, via ses réseaux sociaux, qu’elle souffre du dos depuis le début de la saison et que ses douleurs lui ont, à un moment, fait craindre de ne pas pouvoir participer aux grands championnats de cet été, les Mondiaux d’Eugene (15-24 juillet) et l’Euro de Munich (15-21 août).