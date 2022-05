Le chef de l’ONU s’est dit «horrifié» par le bombardement russe sur une école en Ukraine

Le village de « Bilogorivka a subi une frappe aérienne. Les bombes ont atteint l’école et, malheureusement, elle a été complètement détruite », a déclaré le gouverneur ukrainien Serguiï Gaïdaï sur son compte Telegram.

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres est « horrifié » par le bombardement d’une école dans l’est de l’Ukraine, qui a fait 60 morts selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, et demandé que les civils soient épargnés, a indiqué dimanche son porte-parole.

« Le secrétaire général est horrifié par l’attaque qui aurait été perpétrée le 7 mai sur une école à Bilogorivka, en Ukraine, où de nombreuses personnes y cherchaient apparemment refuge face aux combats en cours », a indiqué le porte-parole Stéphane Dujarric dans un communiqué. M. Guterres « réaffirme que les civils et les infrastructures civiles doivent toujours être épargnés en temps de guerre », et a noté que cette attaque « rappelait une nouvelle fois que dans cette guerre, comme dans tant de conflits, ce sont les civils qui paient le prix le plus élevé ».