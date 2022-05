Boris Johnson, l’arroseur arrosé

L’arroseur arrosé ? La conclusion est tentante lorsqu’on constate la déroute électorale du Premier ministre britannique Boris Johnson et de son parti. Les tournées générales en plein confinement à Downing Street se sont donc payées cash lors des élections locales et les brumes de l’alcool n’ont pas été dissipées par les horreurs de la guerre en Ukraine. Le rôle de chef de guerre ajouté à celui de chef de gouvernement n’aura pas fait oublier ou pardonner la dérive des comportements de « Boris – bring your own bottle – Johnson ».