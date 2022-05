Guerre en Ukraine: Zelensky accuse la Russie d’une «reconstitution sanglante du nazisme»

Le « mal est de retour » en Europe, avait déclaré plus tôt dimanche le président ukrainien, comparant l’invasion de l’Ukraine par la Russie à l’agression des pays européens par l’Allemagne nazie, dans un discours de commémoration de la Deuxième guerre mondiale.

« Des décennies après la Deuxième guerre mondiale, les ténèbres sont retombées sur l’Ukraine et elle est à nouveau noire et blanche », a dit M. Zelensky dans un enregistrement vidéo où il est filmé en noir et blanc devant des immeubles d’habitation détruits. « Le mal est de retour, dans un uniforme différent, sous des slogans différents, mais avec le même objectif », a-t-il ajouté dans cette vidéo sous-titrée en anglais et présentant des images d’archives du dernier conflit mondial ainsi que des images en noir et blanc de l’invasion russe.

À lire aussi Guerre en Ukraine: les échecs russes plus nombreux que les victoires

Le dirigeant ukrainien compare les bombardements des villes européennes par l’Allemagne nazie à ceux de son pays par la Russie. Il accuse Moscou de mettre en œuvre « une reconstitution sanglante du nazisme » en utilisant « ses idées, ses actions, ses mots et symboles » et d’en répéter les « atrocités » tout en donnant des justifications « visant à attribuer à ce mal un but sacré ».