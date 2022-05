Commémoration du 9 mai en Russie: une démonstration de force de Vladimir Poutine attendue

Vladmir Poutine a multiplié dimanche les comparaisons entre la Deuxième Guerre mondiale et le conflit en Ukraine dans ses vœux du 8 mai, assurant notamment que « comme en 1945, la victoire sera à nous ».

Selon le ministère russe de la Défense, l’« avion de l’Apocalypse », un Iliouchine Il-80 conçu pour permettre au président russe de continuer à piloter le pays depuis les airs en cas de guerre nucléaire, survolera la place Rouge, et plusieurs armes pouvant tirer des missiles nucléaires défileront également. Des parachutistes ayant participé à l’offensive en Ukraine devraient également être présents, selon l’agence d’Etat TASS.

Les commémorations du jour de la victoire ce 9 mai auront lieu dans 28 villes russes avec « près de 65.000 personnes, environ 2400 systèmes d’armes et plus de 460 avions », rapporte Le Figaro.

« Comme en 1945, la victoire sera à nous »

Vladmir Poutine a multiplié dimanche les comparaisons entre la Deuxième Guerre mondiale et le conflit en Ukraine dans ses vœux du 8 mai, assurant notamment que « comme en 1945, la victoire sera à nous ». De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé son homologue russe d’avoir « oublié tout ce qui était important pour les vainqueurs » de 1945.

Le « mal est de retour » en Europe, « dans un uniforme différent, sous des slogans différents, mais avec le même objectif », a déclaré M. Zelensky dans un discours de commémoration de la fin du conflit mondial en Europe, comparant l’invasion de son pays par la Russie à l’agression des Etats européens par l’Allemagne nazie.

Il a fustigé dans un message vidéo dimanche soir « de violents bombardements » dans plusieurs régions ukrainiennes, dont un ayant entraîné la mort de « 60 civils » samedi dans une école de Bilogorivka, dans la région de Lougansk, « comme si ce n’était pas le 8 mai aujourd’hui, comme si demain n’était pas le 9, alors que le maître mot devrait être la paix pour tous les gens normaux ».

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres s’est dit « horrifié » par le bombardement, selon son porte-parole.

Le gouverneur de la région de Lougansk, Serguiï Gaïdaï, avait expliqué dimanche matin à la télévision en langue russe Current Time TV qu’« il y avait au total 90 personnes » sur place au moment de la frappe. « 27 ont été sauvées », avait-il ajouté, précisant que la température avait été très élevée après l’explosion qui a « complètement soufflé » l’école.

Déconvenues

La Russie n’a toutefois jusqu’à présent pu revendiquer le contrôle complet que d’une ville d’importance, Kherson (sud), et l’offensive militaire que nombre d’experts prédisaient comme fulgurante a été marquée par des déconvenues, notamment logistiques.

Après avoir échoué aux portes de Kiev face à des forces ukrainiennes plus motivées que prévu et armées par les Occidentaux, l’état-major russe a dû revoir ses objectifs à la baisse en resserrant l’offensive sur l’est et le sud du pays.

« L’ennemi ne cesse pas ses opérations offensives (…) afin d’établir un contrôle total sur les régions de Donetsk, de Lougansk et de Kherson et de maintenir le couloir terrestre entre ces territoires et la Crimée occupée » par la Russie depuis 2014, a averti l’état-major de l’armée ukrainienne.

Il a précisé que dans la région de Donetsk, les troupes russes avaient poursuivi leurs attaques autour de Lyman, Popasniansky, Severodonetsk et Avdiivka, et que les militaires ukrainiens se sont retirés de la ville de Popasna, désormais en ruines, pour occuper de « meilleures positions ».

Le ministère russe de la Défense a par ailleurs revendiqué dimanche la destruction du « poste de commandement d’une brigade mécanisée » ukrainienne, dans la région de Kharkiv (nord-est), de même que du « centre de communication de l’aérodrome militaire de Chervonoglinskoye », dans le sud-ouest.