Le Standard aurait trouvé son nouveau directeur sportif: il vient tout droit de Manchester City!

La révolution est en marche du côté du Standard de Liège. Récemment racheté par les Américains de 777 Partners, le matricule 16 prépare déjà son futur, et il avancerait bien dans cette tâche. Si le club liégeois n’a pas encore déniché son futur entraîneur après le limogeage de Luka Elsner, il aurait trouvé la personne idéale pour occuper un autre rôle clé de son organigramme : celui de directeur sportif.

L’Irlandais de 45 ans n’est peut-être pas le nom le plus connu du grand public, mais il n’en demeure pas moins un homme très respecté dans le milieu du ballon rond. Actif depuis 13 ans à Manchester City, où il est responsable des clubs satellites, l’ancien joueur de Leicester jouit d’une très belle cote de popularité. Raison pour laquelle des clubs tels que Lommel et le Celtic ont récemment tenté de l’attirer, mais celui qui dispose d’un master en commerce avait décliné la proposition, préférant rester chez les Skyblues. Mais, cette fois, il semblerait qu’il ait été séduit par le projet des dirigeants liégeois, qui tiennent là une recrue plus que cohérente pour ce dernier.