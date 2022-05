Témoignage: «On se sent impur ou sale»

Arthur (prénom d’emprunt), 27 ans, est en couple depuis un an et demi. En novembre dernier, il repère un centre de collecte de sang près de l’endroit où il travaille et motive un de ses collègues à s’y rendre. « Pour moi, c’est un acte civique qui me tient vraiment à cœur parce qu’il sauve des vies. Cela faisait tout juste 12 mois que j’étais avec mon copain. J’étais fier de pouvoir donner mon sang alors que jusque-là ce n’était pas possible puisque je n’étais pas dans un couple stable », se rappelle-t-il.

Las, Arthur n’a pas pu accomplir le geste citoyen qui lui tenait tant à cœur parce que la loi impose un délai d’abstinence d’un an pour les gays – une éternité, autrement dit. « Ça a été un moment difficile parce qu’on se sent impur ou sale ou qu’en tout cas notre sang n’a pas la même valeur », regrette-t-il encore, alors qu’il spécifie que son copain et lui ont toujours été hyper au fait des risques et donc très prudents.