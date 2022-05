Anderlecht: le retour de Van Crombrugge dans les cages espéré pour le match de jeudi

Si Vincent Kompany a avoué être très heureux pour Bart Verbruggen qui a en quelque sorte pris sa revanche par rapport à son dernier match disputé la saison dernière au Bosuil, l’entraîneur du RSCA espère récupérer Hendrik Van Crombrugge (dos) dans les cages pour le match de jeudi, de nouveau contre le Great Old. Mais son retour n’est pas encore certain à 100%.

« C'est un petit blocage, rien de grave. On espère pouvoir récupérer Hendrik dès jeudi. Mais l'avantage dans notre groupe, c'est que tout le monde connaît son rôle, on dépend plus du collectif que d'individualités », a indiqué l’entraîneur bruxellois.