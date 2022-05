Le dossier Erling Haaland en passe d’être bouclé: l’attaquant aurait trouvé un accord avec Manchester City

À la recherche d’un véritable buteur depuis le départ de Sergio Agüero l’été dernier, les Skyblues auraient donc empoché le gros lot avec le colosse norvégien de 21 ans. Le club mancunien aurait ainsi devancé, dans cette course, le Bayern Munich, le PSG, le Real Madrid et le voisin United.

Le mercato estival n’a pas encore commencé que l’un des grands dossiers attendus semble déjà être ficelé. Ce lundi, la presse anglaise, dont The Athletic, annonce qu’Erling Haaland a trouvé un accord avec Manchester City. Une officialisation pourrait même déjà être effectuée dans le courant de cette semaine, affirme le média britannique.

Erling Haaland, arrivé à Dortmund en hiver 2020, a mis la Bundesliga à ses pieds. Attaquant racé et hyper complet, il a inscrit 85 buts en 88 matches. Soit quasiment un but par match. Sa dernière rencontre sous les couleurs du Borussia se tiendra donc samedi prochain à l’occasion de la réception du Hertha Berlin. Sa clause libératoire étant fixée à 75 millions d’euros, un montant qui n’effraie pas Manchester City et ses richissimes propriétaires émiratis…