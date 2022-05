Vives tensions au sein de l’équipe de France entre Noël Le Graët et Kylian Mbappé: «S’il ne l’accepte pas, il n’aura pas d’argent!»

À trois semaines du prochain rassemblement national de l’équipe de France, la situation est particulièrement tendue entre Noël Le Graët et Kylian Mbappé.

La tension est à son comble en équipe de France. À trois semaines du prochain rassemblement des Bleus, rien ne va plus entre Kylian Mbappé et Noël Le Graët. Récemment, le joueur du Paris Saint-Germain a boycotté les sponsors de l’équipe nationale. Ce qui, comme on pouvait s’y attendre, n’a pas du tout plu à Noël Le Graët, président de la Fédération.

Dans un entretien accordé au journal L’Équipe ce week-end, Le Graët est revenu sur cette polémique. Sans tenter de trouver un terrain d’entente… « Si Kylian Mbappé n’accepte pas ce mode de fonctionnement, il n’aura pas d’argent, c’est tout. Les joueurs reçoivent 30 % de ce que donne la FIFA, c’est comme ça. Je ne joue pas aux faux-culs, j’aime vraiment beaucoup Kylian et je crois qu’il respecte la Fédération. Mais le football n’est pas un sport individuel. »