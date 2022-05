La conversation totalement dingue entre Neymar et le gardien de Troyes avant le penalty du PSG (vidéo)

Si le PSG a dû se contenter d’un partage (2-2) contre Troyes ce dimanche soir, un moment assez particulier a retenu l’attention de pas mal de spectateurs et d’observateurs. À la 25e minute, Neymar a transformé son penalty. Mais, quelques secondes avant, le joueur brésilien semblait être en grande discussion avec Jessy Moulin, le gardien adverse. Tous les deux avec un large sourire.

Le dernier rempart de Troyes est revenu sur cet échange, après la rencontre. Complètement détendu, il a révélé au micro de RMC Sport ce qu’il s’était dit. Et cela a de quoi étonner… « Je viens le voir et je lui dis : ‘Tu sais que si j’arrête le penalty, je suis une star ?’ Il rigole et je lui dis : ‘S’il te plaît, dis-moi au moins le côté où tu vas tirer. Il y a ma mère, mon père, mes frères, ma femme qui regardent et j’aimerais bien qu’ils soient fiers de moi.’ »