Les 48 heures de l’agriculture urbaine à Tournai

Ces samedi et dimanche, la Pépinière organise la 5e édition d’un festival où tout le monde est invité à mettre les mains dans la terre pour prendre conscience de l’enjeu de se nourrir de façon saine, dans un esprit de fête et de partage.

La Pépinière est un carrefour d’initiatives locales et d’idées, où chacun et chacune peut trouver gratuitement des semences, des plants, des arbustes, des fruitiers…, mais aussi participer à l’entretien d’un grand terrain cultivé en permaculture au cœur de la ville de Tournai. Pour Dom Moreau, citoyenne très impliquée dans le projet, « ce n’est pas le fait que ce soit gratuit qui est important, c’est l’idée de pousser les gens à réapprendre des gestes qu’on a perdu en deux ou trois générations, d’apprendre à prendre le temps, d’avoir un meilleur contact avec la nature… Autant un enfant fera tout naturellement du jardinage si on lui donne pelle et râteau, autant un adulte est figé dans la crainte de mal faire, de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur ».