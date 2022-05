Francesco Contino (UCLouvain): «On a besoin de sobriété, d’efficacité et de renouvelable»

Pour Francesco Contino (UCLouvain), la crise énergétique montre une nouvelle fois que le monde ne peut plus continuer comme avant. Même s’il faut renoncer à une part de notre confort.

Francesco Contino est professeur spécialisé en énergie à l’UCLouvain. Alors que la guerre en Ukraine a bouleversé les équilibres énergétiques, il voit dans cette tragédie une vertu « pédagogique », celle de nous ouvrir les yeux sur l’absolue nécessité de changer notre modèle en y injectant une dose de sobriété. « On le sait depuis le Club de Rome en 1970 », explique-t-il. « Ils nous ont donné cinquante ans pour y réfléchir. Et malheureusement on n’a rien fait. »

L’invasion russe de l’Ukraine nous renvoie en pleine figure notre dépendance aux énergies fossiles…