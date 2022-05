La finale de la Diamond League à Bruxelles en 2024 et 2026

Le Mémorial Van Damme accueillera la dernière étape du prestigieux circuit des meilleurs meetings à deux reprises dans les quatre ans à venir, après le JO de Paris et pour fêter son 50e anniversaire.

Le Mémorial Van Damme, qui avait accueilli à plusieurs reprises la finale de la Diamond League (DL) « ancienne mouture » avant que le meeting de Zurich ne soit désigné, depuis l’an dernier, pour l’organiser sur deux jours, va retrouver ce privilège. La direction de la DL a fixé les dates des finales pour les cinq prochaines années et après Eugene en 2023, Bruxelles a été désignée pour les éditions 2024 et 2026, celles de 2025 et 2027 revenant à Zurich.

La finale de la Diamond League, qui met en présence les meilleurs athlètes mondiaux de 32 épreuves différentes, est, on l’a dit organisée sur deux jours en raison de l’épaisseur du programme. Du coup le Mémorial Van Damme désertera son jour traditionnel du vendredi pour migrer vers un samedi et dimanche en 2024 et 2026.