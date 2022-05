Anderlecht peut encore être champion de Belgique: voici comment...

La fin du mois d’avril avait plombé les ambitions du Sporting d’Anderlecht. Entre la cruelle défaite en finale de la Coupe de Belgique et le mauvais départ pris à l’Union Saint-Gilloise en playoffs, la crise couvait au Lotto Park. Pourtant, en deux semaines de temps, les joueurs de Vincent Kompany ont parfaitement réagi en arrachant le partage contre Bruges (0-0) et en venant à bout de l’Antwerp (0-4). Ces deux résultats permettent aux Mauves d’effectuer un fameux pas vers la troisième place finale, synonyme de qualification pour le troisième tour préliminaire de la prochaine Conférence League.

Mais, tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. Les Mauves, qui font de plus en plus confiance aux jeunes (Arnstad, Amuzu, Kana, Delcroix entre autres), peuvent viser encore plus haut. Avec 36 unités au compteur, ils sont à distance respectable du duo composé de Bruges et de l’Union. Sept points de retard à trois matches de la fin des hostilités, mais tout demeure encore possible. Probable, certainement pas. Mais possible, oui. Et c’est déjà ça pour un Sporting qui entend finir la saison la tête haute.