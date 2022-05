Pep Guardiola se paie la tête d’un journaliste fan de Manchester United après la victoire contre Newcastle (vidéo)

Après l’élimination terriblement décevante en demi-finale de Ligue des champions, Manchester City n’avait que quelques jours pour se remettre en selle et se reconcentrer sur la dernière compétition qu’il lui reste à disputer : la Premier League. En tête du championnat anglais avec seulement un petit point d’avance sur leur grand rival de Liverpool, les Skyblues devaient impérativement s’imposer face à Newcastle United.

Et les hommes de Pep Guardiola ont parfaitement rempli leur mission, ne laissant aucune chance aux Magpies. Au final, Kevin De Bruyne et ses coéquipiers se sont imposés 5-0 et ont pris provisoirement quatre points d’avance sur les ouailles de Jürgen Klopp.

Forcément, ce résultat a donné le sourire au tacticien catalan, qui se sentait d’humeur taquine en conférence de presse. Face à un journaliste qui lui demandait s’il était soulagé de cette victoire après la défaite amère subie en milieu de semaine, l’Espagnol n’a pas hésité à rétorquer : « Vous aviez des doutes ? Vous, vous devez être un fan de Liverpool », avec un sourire malicieux. « Non, de Manchester United », lui a répondu son interlocuteur. Ce qui n’a pas manqué de faire réagir l’ancien coach du Barça : « Oh, je suis désolé James… »