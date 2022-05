Edward Still et le Sporting Charleroi sont prêts à retrouver Genk: «On veut juste gagner ce mardi soir»

Alors que le matricule 22 ne peut plus dépasser Gand au classement et donc encore rêver d’Europe, pas question pour le T1 des Zèbres de faire tourner son effectif ou de faire des essais n cette fin de saison. « On veut juste gagner ce mardi soir. Tous les choix seront faits pour ça. »

En face, alors que Paul Onuachu avait quelque peu changé la physionomie de la partie vendredi dernier en montant à la pause, Charleroi s’attend à le voir au coup d’envoi ce mardi soir. « On a préparé le match comme si on affrontait le meilleur Genk. Et on pense qu’Onuachu sera titulaire. Pour le reste, même si Genk a beaucoup de titulaires potentiels, les profils se ressemblent et on peut donc le préparer plus facilement, peu importe qui joue. »

Pour cette rencontre, Edward Still peut compter sur le même groupe que vendredi dernier. Roméo Monticelli s’ajoute à celui-ci et connaît sa première sélection.

Le groupe (21 joueurs) : Koffi, Kamara, Desprez, Ozornwafor, Andreou, Knezevic, Wasinski, Bessilé, Monticelli, Dalle Molle, Nkuba, Mbenza, Kayembe, Ilaimaharitra, Morioka, Heymans, Zorgane, Zaroury, Gholizadeh, Petkevicius, Bayo.

Blessés : Tchatchoua, Van Cleemput, Badji, Descotte, Ferraro, Boukamir.