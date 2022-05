Comment la Belgique peut arrêter les robots tueurs

Carte blanche - Par Jonathan Bannenberg, Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité (GRIP); Merel Selleslach, Pax Christi Vlaanderen; Lode Dewaegheneire, conseiller militaire, Mines Action Canada.

En Belgique, deux initiatives importantes sont pendantes à la Chambre des représentants : une proposition de résolution et une proposition de loi sur l’interdiction des robots tueurs. Ces initiatives devraient pousser nos parlementaires à promouvoir un monde où la technologie est utilisée pour promouvoir la paix et la justice, et non pour tuer.

L’opinion publique peu favorable

Les robots tueurs sont des systèmes d’armes létaux dotés d’une forte intelligence artificielle qui les rend capables de détecter, identifier, sélectionner et attaquer une cible de manière totalement autonome, c’est-à-dire sans aucun contrôle humain. Bien que ces armes ne soient pas encore totalement exploitées, plusieurs experts internationaux en robotique et en intelligence artificielle mettent en garde contre les dangers de leur développement. En effet, confier à un algorithme – qui peut potentiellement traduire les biais cognitifs de ses concepteurs et intégrer des compréhensions raciales, sociales ou de genre teintées de préjugés et autres représentations construites de la menace à éradiquer – l’utilisation de la force (létale) sur la base d’informations récoltées par des capteurs comporte un risque de déshumanisation accrue par la réduction des gens à une simple combinaison d’uns et de zéros.