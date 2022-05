Un hommage pour les 70 ans de Renaud

Ce n’est bien sûr pas un hasard si Warner Music publiait vendredi dernier le nouvel album Métèque de Renaud. Un disque de reprises forcément décevant puisque l’interprète n’a plus de voix et qu’on n’y trouve aucun de ses textes à lui l’auteur, le poète.

Ce n’est pas une raison suffisante pour ne pas rendre hommage à un homme qui, depuis plus de quarante ans, nous touche tant par sa personnalité que par ses chansons, même s’il en écrit rarement les musiques. En 2016, son album Renaud, le seizième, s’est vendu à plus de 730.000 exemplaires en France, devenant en Hexagone, le disque le plus vendu de l’année, devant ceux de Céline Dion et Kids United. Cette performance – qui l’a très ému car il ne s’y attendait pas du tout, ne se sachant pas ainsi (encore) aimé par tout un peuple – fait de lui aujourd’hui un des rares artistes français à même de combler le vide sentimental laissé par la mort de Johnny Hallyday.