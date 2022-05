Festivals: les tout-petits enfants, nos maîtres à penser… l’art

Il paraît que les battements de cœur d’une mère (ou d’un père) se mettent à pulser au même rythme que les battements de cœur de son enfant quand tous deux expérimentent le même spectacle. C’est l’artiste espagnol Carlos Laredo, spécialiste du théâtre jeune public, qui a mis au jour cette fascinante observation. L’histoire ne dit pas si c’est le cœur du parent ou celui de l’enfant qui se met au diapason mais on est prêt à parier que, sur ce coup-là, c’est plutôt l’enfant qui donne le tempo. Car, en matière d’art pour les tout-petits, les experts sont unanimes : ce qui rend si singuliers les spectacles pour les tout-petits ? Ce sont les enfants qui emmènent les parents, grands-parents ou puéricultrices dans la découverte et non l’inverse. C’est à nous, les adultes, de nous adapter à la perception d’un petit de 6 ou 18 mois, à sa façon d’appréhender le monde, non pas par le langage (qu’il ne maîtrise pas encore) mais par tous les autres sens.