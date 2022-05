Une légende de Manchester United lance un appel à Cristiano Ronaldo: «J’espère qu’il restera encore un an ou deux…» (vidéo)

Même s’il est désormais exilé aux États-Unis, d’où il dirige son club de l’Inter Miami, David Beckham reste un supporter très attentif de son ancien club de Manchester United. Ce week-end, l’Anglais était présent au Grand Prix de Formule 1 qui se déroulait à Miami, pour la toute première fois de son histoire.

Interrogé au micro de la chaîne Sky Sports, l’ancien ailier a accepté de revenir sur la saison très décevante réalisée par les Red Devils. « Cette fin de saison est assez compliquée, et je pense qu’il va falloir amener des changements. Je suis convaincu que les joueurs et le coach ont donné le meilleur d’eux-mêmes mais, malgré tout, les fans sont soulagés de voir la fin de saison arriver. Cela dit, je suis allé à Old Trafford il y a quelques mois, et le stade était rempli, ce qui montre bien que les supporters sont toujours derrière le club. »