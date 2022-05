Les talibans l’exigent: les femmes porteront la burqa

Les promesses des nouveaux maîtres de l’Afghanistan ont fait long feu : « le ministère de la Promotion de la vertu et de la Prévention du vice » sera chargé de veiller à ce que les Afghanes respectent un code vestimentaire strict, et donc, qu’elles cachent leur visage.

Chassez le naturel, il revient au galop. Les talibans, revenus au pouvoir en Afghanistan en août 2021 au moment du départ précipité des Américains et de leurs alliés, avaient multiplié les promesses sur leurs bonnes intentions en matière de droits de la femme. Pour nombre d’Afghanes qui avaient expérimenté le premier règne des « séminaristes » ou « étudiants en religion » entre 1996 et 2001, ces promesses sonnaient faux. Comment, en effet, des hommes qui se drapent derrière un islam dont ils défendent la plus stricte rigueur pouvaient-ils soudain se muer en progressistes bon teint ? Un immense scepticisme prévalait alors, et il se révèle, hélas, tout à fait justifié.