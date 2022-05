Football: les clubs pros estiment la perte de revenus à 100 millions

Chef de service adjoint Sports et chef de la cellule foot

Faites vos jeux… rien ne va plus ! L’incantation ultime des croupiers de casinos avant les mises de dernière seconde va-t-elle bientôt faire place nette à une version nettement moins désinvolte, sous la forme d’un « Faites vos comptes, rien ne va plus » ? Depuis la sortie de Vincent Van Quickenborne orchestrée par un savant jeu d’exclusivités médiatiques, les 26 clubs professionnels que compte notre pays (Virton perdra sous peu ce statut mais le futur promu de Nationale 1 l’endossera tout aussitôt) grincent à peu près tous des dents. Programmée en théorie pour le 1er janvier 2025, l’interdiction de la publicité pour les jeux de hasard risque d’impacter très fortement les trésoreries, quelques mois à peine après le resserrement des boulons par les autorités à des fins de plus de justice sociale, notamment en matière de fiscalité (55 millions d’impact direct pour 2022).