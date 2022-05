«Heartstopper», la romance gay qui fait fondre les cœurs

Où naissent les séries. C’est sur la plateforme Tapas, espace de partage destiné aux créateurs graphiques, qu’on trouve les premières traces de Heartstopper, publiées par Alice Oseman. C’est le premier septembre 2016 qu’elle poste le premier épisode de son comic, qui en comptera 206. En 2016, la jeune autrice et illustratrice britannique a 22 ans et n’est pas tout à fait une inconnue, avec à son actif, un premier roman, Solitaire, paru deux ans plus tôt chez Harper Collins.