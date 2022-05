Les nappes phréatiques et les barrages sont bien remplis

S’il manque de l’eau en surface pour les agriculteurs et les maraîchers, ce n’est pas le cas en profondeur et dans les barrages. A la SWDE (Société wallonne de distribution de l’eau) qui assure l’approvisionnement de deux tiers des raccordements en Wallonie, soit 105 millions de m3 livrés par an, Benoît Moulin explique « qu’on sort d’une très bonne période de recharge hivernale et qu’il n’y a aucun problème. Nous sommes bien armés pour affronter les semaines qui viennent. Les barrages et les nappes phréatiques sont remplis. Nous travaillons d’ailleurs pour réduire les risques et les lacunes au fil des ans. Au barrage de Nisramont (La Roche-en-Ardenne) par exemple, qui régule le débit de l’Ourthe, nous avons mis en service un investissement qui fait partie du schéma régional des ressources en eau. Il vise à sécuriser les zones à risque, là où le réseau de distribution est alimenté par des ressources locales fragiles, comme c’est le cas de Durbuy, notamment en haute saison touristique.