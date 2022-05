Le poids de l’Etat: ne comparons pas des pommes et des poires…

La Belgique compte parmi les pays de l’OCDE ayant les dépenses publiques les plus élevées relativement au PIB. Mais attention à ne pas comparer des pommes et des poires…

Cette année, les dépenses totales des administrations publiques devraient représenter 53,2 % du PIB. Le ratio est parmi les plus élevés au sein de la zone euro : inférieur à celui de la France (56,4 %), il est nettement plus haut qu’en Allemagne (47,4 %) et aux Pays-Bas (45 %). Ces ratios sont souvent cités – généralement en défaveur de notre pays. Mais comment les interpréter ?

Parler de la « part des dépenses publiques dans le PIB » – et laisser ainsi entendre qu’un peu plus de la moitié de la richesse produite par l’économie belge, est prélevée, puis « dépensée » par l’Etat – est erroné.