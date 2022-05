Israël: un an après l’escalade de tensions, les Palestiniens de Sheikh Jarrah sont soulagés

La rue Othman ibn Afan est baignée d’un soleil radieux, caressant les plantes et les arbres qui surgissent des jardins autour des maisons basses. Des guirlandes lumineuses pendent encore – le ramadan vient de se terminer, et dans la ville sainte, chaque fête religieuse fait l’objet d’un concours implicite de décorations. Rares sont les passants et les voitures. Tout est calme et silencieux.

Pourtant, quelques indices accrochent l’œil. Au milieu de ce quartier palestinien de Jérusalem, des guirlandes bleu et blanc, couleurs du drapeau d’Israël, et une grande étoile de David ornent une paire de maisons – la colonie juive a été installée ici en 2009. Deux lourds blocs de ciment, restes d’un barrage installé par la police, semblent abandonnés au coin d’une rue attaquée par une voiture-bélier. Et dans le vent encore froid d’un hiver qui n’en finit pas, une affiche, poussiéreuse et mal attachée, flotte : il y est écrit « Défendez Sheikh Jarrah ».