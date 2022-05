Sécheresse: les agriculteurs premiers impactés par un mois d’avril pauvre en pluie

La sécheresse n’a pas encore provoqué de situations délicates mais les prévisions pluvieuses étant nulles ou presque jusque fin mai, l’inquiétude grandit chez les agriculteurs. « Il y a un tiers de déficit de pluie depuis ce début d’année », commente Anne Petré, porte-parole de la FWA, la Fédération wallonne des agriculteurs. « Il est tombé une moyenne de 160 mm d’eau pour 240 mm en temps normal. Les problèmes sont variables selon les régions mais le plus grand déficit se situe en Famenne et dans le Tournaisis, où les sols sont peu profonds et retiennent peu l’eau. Il y a vraiment des problèmes de manque d’humidité en surface. »

« Globalement, c’est le sud-Luxembourg qui souffre actuellement le moins en Wallonie », souligne Stéphine Ernoux au Centre régional de crise.