Interdire les publicités pour les jeux de hasard? Le projet radical de Van Quickenborne qui secoue le secteur

Avec son projet d’arrêté royal, le ministre de la Justice veut quasiment éradiquer la publicité pour les jeux de hasard (jeux de casino, paris sportifs, machines à sous…). Selon les chiffres avancés par Vincent Van Quickenborne, deux Belges sur trois de plus de dix-huit ans – l’âge légal pour jouer de l’argent – se laisseraient tenter par le « démon du jeu » au moins une fois par an. Citant un rapport du Centre d’expertise flamand pur l’alcool et les autres drogues (VAD), le ministre relève que plus de 100.000 joueurs actifs dans notre pays sont sujets à un trouble du jeu, dont un tiers souffrirait d’une addiction sévère avec des conséquences graves à la fois sur le plan financier, de la santé physique et mentale ou encore des relations sociales (lire par ailleurs). Avec la progression des jeux en ligne, c’est une population de plus en plus jeune qui serait touchée.