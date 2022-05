Qualifications Mondial 2022: la FIFA impose de rejouer Brésil-Argentine arrêté après 5 minutes en septembre dernier

Outre le fait de rejouer le match, qui n’a plus aucune importance puisque le Brésil et l’Argentine sont qualifiés pour le Mondial au Qatar, la FIFA a imposé des amendes réduites en partie aux deux fédérations.

Chacune devra payer 50.000 francs suisses (47.700 euros) pour l’arrêt définitif du match comme infligé initialement. La fédération brésilienne devra en outre, pour des manquements à l’ordre et à la sécurité, acquitter 250.000 francs suisses (238.500 euros) au lieu des 500.000 initiaux (477.000 euros). Celle d’Argentine pour des manquements similaires à ses obligations devra ajouter 100.000 francs suisses (95.400 euros) et non plus 200.000 (190.800 euros).