NBA: Le Serbe Nikola Jokic désigné MVP pour la deuxième saison d’affilée (vidéo)

Le pivot serbe des Denver Nuggets Nikola Jokic va être désigné meilleur joueur de la saison régulière pour la deuxième année d’affilée, rapporte lundi Adrian Wojnarowski, journaliste très informé d’ESPN, quelques jours avant l’annonce officielle par la NBA.

La star de Denver, concurrencée par le pivot camerounais de Philadelphie, Joel Embiid, longtemps perçu comme le favori pour le titre, et par l’ailier-fort de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, double lauréat en 2019 et 2020, a fini la saison avec 27,1 points, 13,8 rebonds et 7,9 passes de moyenne. Il est aussi devenu le premier joueur en 75 ans d’histoire de la NBA à inscrire au moins 2000 points, capter 1000 rebonds et donner 500 assists au cours d’une même saison. Il a aussi dominé la grande Ligue en alignant 19 « triple-double » cette saison.